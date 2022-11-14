Derya Yanık duyurdu: İstiklal'deki patlamada bir bakanlık çalışanı ve kızı yaşamını yitirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bombalı terör saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. 50 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, bakanlık çalışanlarından bir kişinin ve kızının patlamada yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yanık açıklamasında, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.
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