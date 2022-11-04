Destek için kuyruğa girmişlerdi: Adana'da seyyar satıcının para ve telefonunu çalan zanlı salıverildi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyyar satıcı Gamze Yılmaz'ın parası ve cep telefonunu koyduğu kovayı çalan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz’ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturmuş ve kuyruğa girmişti.
Şehitler Bulvarı'nda 2 Kasım'da seyyar satıcı Gamze Yılmaz'a (40) ait, içinde 7 bin 500 lira, cep telefonu ve tansiyon ilaçları bulunan kovanın çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan zanlı M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
M.K, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
NE OLMUŞTU?
Şehitler Bulvarı'nda 2 Kasım'da seyyar satıcı Gamze Yılmaz'a ait, içinde 7 bin 500 lira, cep telefonu ve tansiyon ilaçları bulunan kova çalınmıştı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlı M.K'yi yakalamıştı.
Çalınan cep telefonu bulunmuş, 7 bin lirayı ise zanlının harcadığı öğrenilmişti.
Bu arada, Yılmaz'ın yaşadığı zorlu süreci öğrenen çok sayıda yurttaş da kadına destek olmak amacıyla tezgahtan alışveriş yapmıştı.
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