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Dev çekirgeler Marmara'yı sardı: Bir il daha listeye eklendi

Dev çekirgeler Marmara'yı sardı: Bir il daha listeye eklendi

20.07.2026 10:23:00
Güncellenme:
DHA
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Dev çekirgeler Marmara'yı sardı: Bir il daha listeye eklendi

Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor.

Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sosyal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı yurttaşlar ise farklı yöntemlere başvurdu. Bir yurttaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Dev çekirgelerin görüldüğü anlar ise sosyal medyada ilgi gördü.

İlgili Konular: #Marmara #çekirge