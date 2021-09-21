DEVA Partisi ilçe binasına gece yarısı silahlı saldırı

21 Eylül 2021 Salı, 09:15

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre gece saat 03.30 sularında parti binası önüne yanaşan bir otomobilden inen bir kişi parti binasını hedef alacak şekilde 7 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar camlara ve masalara isabet etti.



Polis ekipleri parti binası ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, “Şu anda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy’de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de herkesin belinde bir silah var. Bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şu anda Deva ailesi olarak sükûnetimizi koruyacağız. Genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişinin içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Biz de avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz, olay şu anda çok sıcak" ifadelerini kullandı.