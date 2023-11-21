Devlet Demiryollarına ait depoda korkutan yangın

Erzurum’da Devlet Demiryollarına ait deponun çatısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:10
Devlet Demiryollarına ait depoda korkutan yangın
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde bulunan depoların çatısında yangın çıktı.

Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Yangın TCDD

İlgili Haberler

İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın

İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın
Arnavutköy’de fabrika yangını

Arnavutköy’de fabrika yangını
Okul çatısında yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

Okul çatısında yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

En Çok Okunan Haberler