Devlet Demiryollarına ait depoda korkutan yangın
Erzurum’da Devlet Demiryollarına ait deponun çatısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde bulunan depoların çatısında yangın çıktı.
Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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