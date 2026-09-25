Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Kaya'dan 'kamuda mobbing' tepkisi: 'Tükenen her memur, eksilen bir hizmettir'

Sağlık sektöründeki çalışma yükü her geçen gün artıyor. Özellikle hemşireler yıldırma (mobbing), yoğun stres ve ağır nöbet şartlarından dertli.

İKİ HEMŞİRE İSTİFA ETTİ

Son haber Antalya'dan geldi. Kaş Devlet Hastanesi'nde görevli iki hemşire istifa etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamuda yaşanan yıldırma olaylarına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

"MOBBİNG, 657 SAYILI KANUN'DA TANIMLANMALI"

Kaya, Devlet Memurları Kanunu'nda mobbingin açık tanımının ve yaptırımının bulunmamasını eleştirerek, “Mobbing, kamu hizmetinin kalitesini içten içe çürüten bir yönetim zafiyetidir. Tükenen her memur, eksilen bir hizmettir. Mobbing, 657 sayılı Kanun'da tanımlanmalı ve disiplin hükümlerine bağlanmalıdır” çağrısında bulundu.