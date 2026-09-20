Devlet Memurları Konfederasyonu’ndan e-Devlet çağrısı: ‘Memurun iradesini koruyacak bu adımı ertelemeyelim’

MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi. İstihbari çalışmalar sonucunda, şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, kamu görevlilerinin sendika üyelik ve üyelikten ayrılma işlemleri e-Devlet üzerinden yürütülmediği için sendikaların, üyelik kayıtlarını takip edebilmek adına özel yazılım hizmetlerine bağımlı hâle gelmeye itildiğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Çiftçioğlu, “Devletin ortak bir dijital altyapıyla karşılayabileceği bu ihtiyaç, her sendikanın ayrı ayrı çözüm üretmek zorunda kaldığı bir alana dönüşüyor. Memurların sendika üyelik ve istifa işlemleri artık e-Devlet’e taşınmalıdır” çağrısında bulundu.

‘İZAHI YOK’

Türkiye’nin kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli bir birikime sahip olduğuna dikkat çeken Çiftçioğlu, “İşçilerin sendikal üyelik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabildiği bir ülkede, kamu görevlilerinin hâlâ üç nüsha form doldurması, evrak teslim etmesi ve belgelerin kurumlarla sendikalar arasında dolaşmasını beklemesi kabul edilemez. Aynı hastanede görev yapan bir işçi sendikal işlemlerini elektronik ortamda yürütebilirken, bir memurun kâğıt ve imza trafiğine mecbur bırakılmasının izahı yoktur.

e-Devlet’e geçiş, kişisel verilerin korunması bakımından da önemli bir adımdır. Talep ettiğimiz sistemde çalışan, kimliğini doğrulayarak başvurusunu doğrudan yapabilmeli; başvuru, kabul ve ayrılma süreçlerini kendi hesabından takip edebilmelidir. İlgili kurumlarla sendikalar arasında yalnızca işlem için gerekli bilgiler, tanımlı yetkiler çerçevesinde paylaşılmalıdır. Böylece aynı bilgilerin farklı ortamlara tekrar tekrar girilmesi, belgelerin elden ele dolaşması ve gereksiz veri kopyalarının oluşması azaltılabilir” diye konuştu.

‘DENETLENEBİLİR KAMUSAL SİSTEM KURULMALI’

Sendikaların kendi faaliyetleri için yazılım kullanma ihtiyacının sürebileceğini ancak üyelik başvurusu, kimlik doğrulama ve resmî bildirim gibi temel işlemler için her sendikanın ayrı bir altyapıya bağımlı kalmasının önlenebileceğini belirten Çiftçioğlu, bunun yolunun; ‘erişimleri sınırlandırılmış, işlem kayıtları tutulan ve denetlenebilir bir kamusal sistem kurmaktan geçtiğini’ vurguladı.

Bu dönüşümün bir diğer önemli boyutunun da tasarruf olduğunun altını çizen Çiftçioğlu, “Her üyelik ve ayrılma işleminde kullanılan formlar, alınan çıktılar, yapılan gönderimler ve arşivleme işleri birikerek ciddi bir maliyet oluşturuyor. Üstelik harcanan yalnızca kâğıt ve kargo parası değildir; çalışanların ve personel birimlerinin mesaisi de bu işlemlere ayrılıyor. Tasarruf çağrılarının yapıldığı bir dönemde, dijital ortamda yürütülebilecek işlemler için bu yükü sürdürmenin anlamı yoktur. Kâğıt tüketimini ve fiziksel gönderimleri azaltmak; doğal kaynakları korumak, gereksiz harcamaları önlemek ve çalışma zamanını daha verimli kullanmak demektir” dedi.

‘E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR HÂLE GETİRİN’

e-Devlet’in aynı zamanda memurun sendikal tercih özgürlüğünü güçlendireceğini savunan Çiftçioğlu, “Bir sağlık çalışanı, sendikaya katılma veya sendikadan ayrılma iradesini ortaya koyarken evrak peşinde koşmamalı, tercihini açıklamak zorunda hissetmemeli, işleminin bekletileceği endişesini taşımamalıdır. Başvurusunu doğrudan yapabilmeli ve hangi aşamada olduğunu görebilmelidir. Bu imkân, bürokratik engelleri ve baskıya açık temas noktalarını azaltacaktır. Sendikalar üyelerini, üyelikten ayrılmanın zorluğuyla değil; verdikleri mücadeleyle, sağladıkları kazanımlarla ve kurdukları güvenle tutmalıdır. Çalışanın tercih yapmasının kolaylaşması, sendikaları da üyelerine karşı daha sorumlu ve daha hesap verebilir kılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlara çağrımızdır: Gerekli mevzuat düzenlemeleri ve teknik çalışmalar için somut bir takvim açıklayın. Kamu görevlilerinin sendika üyeliği, üyelikten ayrılma ve bu işlemleri takip etme süreçlerini e-Devlet üzerinden erişilebilir hâle getirin. Memurun iradesini, kişisel verilerini ve ülkemizin kaynaklarını koruyacak bu adımı daha fazla ertelemeyelim. Sendikal üyelikte e-Devlet, artık hayata geçirilmesi gereken bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.