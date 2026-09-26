Devlet Su İşleri’nin taşınmazlarını işgal etmişler bir de üzerine kaçak kat çıkmışlar

Sayıştay’ın DSİ Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda, bölge müdürlüklerinin mülkiyetindeki taşınmazların “fuzuli şagiller” (taşınmazı sahibinin izni, rızası ya da herhangi bir yasal sözleşme olmaksızın haksız ve izinsiz şekilde elinde tutan, kullanan veya işgal eden) tarafından işgal edildiği, söz konusu işgallere ilişkin kurum tarafından yapılmış resmi tespitler olmasına karşın işgalcilerden ecrimisil talep edilmediği tespit edildi.

DÜĞÜN SALONU, HOBİ EVİ

Sayıştay’ın yaptığı denetimlerde, DSİ 1. Bölge (Bursa) Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarda, “fuzuli şagiller” tarafından; betonarme bina ve baraka yapıldığı, seracılık faaliyeti ile bahçecilik faaliyetinde bulunulduğu, termal otel işletmesi ile kafe ve çay bahçesi işletmesinin olduğu belirlendi. DSİ 6. Bölge (Adana) Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarda “fuzuli şagiller” tarafından kafe ve restoran işletmeciliği yapıldığı, özel sektörce işletilen düğün salonlarının olduğu tespit edildi.

DSİ 20. Bölge (Kahramanmaraş) Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarda “fuzuli şagiller” tarafından: baraj yüzeyinde yüzen hobi evi yapıldığı, baraj kamulaştırma alanlarında kaçak ahır, kulübe inşa edildiği ayrıca bahçecilik faaliyetlerinde bulunulduğu saptandı.

MALİ TABLODA YOK

İşgal edilen taşınmazlara ilişkin kurum tarafından 2026 yılında Ecrimisil Genelgesi Taslağı hazırlandığı ve tüm teşkilatın bilgilendirildiği belirtildi. Raporda, “Sonuç olarak, işgal edilen DSİ mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili olarak kurumun çıkardığı Ecrimisil Genelgesi’nin uygulanması ve bu kapsamda 2886 sayılı kanunun (Devlet İhale Kanunu) 75. maddesi uyarınca ecrimisil talep edilmesi gerekmektedir” denildi.

Bu arada başka bir bulguda, mülkiyeti DSİ’ye ait olup, diğer kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazlar ile mülkiyeti diğer kamu kurumlarına ait olup DSİ’ye tahsis edilen taşınmazların mali tablolarda yer almadığı da tespit edildi.