'Devletin ihmali var' dediği iddia edilmişti: AKP'li Zeybekci'den dikkat çeken 'fon krizi' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, fon krizine ilişkin daha önce yaptığı iddia edilen “Maalesef devletin ihmali var” açıklamasına açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybekci, sözlerinin “devletin ihmali var” şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

"DEVLET GÖREVİNİ İHMAL ETMEZ"

Zeybekci, devlet ile düzenleyici ve sorumlu kurumlar arasında ayrım yapılması gerektiğini savunarak, “Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların “devletin ihmali var” şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görev ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar."

NE DEMİŞTİ?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, fon soruşturmasına ilişkin Zeybekci ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını bugünkü köşesine taşımıştı.

Saymaz’ın aktardığına göre; Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin Tera Yatırım’ın tasfiye kararı verilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve şirketlerin parasının fonda kaldığını belirtmişti.

Zeybekci’nin, fon krizinde düzenleyici kurumların sorumluluğuna da dikkat çekerek “Maalesef devletin ihmali var” dediği iddia edilmişti.

Zeybekci'nin ayrıca kendisinin de fon krizinde mağdur olduğunu ve toplam 455 bin 758 mağdurdan biri olduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.