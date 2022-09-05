Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 79 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının bahçede bulunan köpeklerin saldırısına uğradığı öne sürülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile belli olacak.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde yaşandı.
Bir süre önce yurtdışından gelen 79 yaşındaki Hamide Demir; cezaevinde bulunan oğlunun yaşadığı evin çevre temizliğini yapmak istedi. Bahçedeki otları biçen kadından bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının ulaşamayıp ekiplere haber vermesi üzerine Hamide Demir, bahçede ölü bulundu.
Bahçedeki 7 köpeğin saldırısına uğradığı öne sürülen kadının cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
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