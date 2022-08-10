Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü

Bursa’nın İznik ilçesinde devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför Mehmet Nuri Çalışki (29) hayatını kaybetti.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:53
Devrilen çimento yüklü kamyondan fırlayan şoför öldü
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İznik ilçesi Derbent Mahallesi Yenişehir- İznik kara yolunda, 10 Ağustos Çarşamba saat 10.00 sıralarında Mehmet Nuri Çalışki’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, yoldan çıkıp ağaçlık alana girerek devrildi.

KURTARILAMADI

Kazada, araçtan fırlayan Çalışki, yaşamını yitirdi. Mehmet Nuri Çalışki’nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yola dökülen çimentonun itfaiye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.


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