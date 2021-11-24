Devrilen işçi servisinde can pazarı yaşandı: 10 yaralı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:54

Kaza, Sivaslı - Uşak yolu üzerinde Çanlı Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ömür (43) kontrolündeki 64 S 0301 plakalı işçi servisinin, Karma Organize Deri Fabrikası istikametine seyir halindeyken köprü üzerinde kontrolü kaybetti.





Kontrolü kaybolan servis, önce ota refüje çıktı, sonrasında ise köprü bariyerlerine çarparak yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 9 çağrı merkezi çalışanı ve şoför yaralanarak kentteki farklı hastanelere kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





Kaza yerinde trafik belli bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerlerken devrilen araç vinç yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik 1 saatin sonrasında normale döndü.



