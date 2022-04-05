Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Gaziantep’te, devrilen kamyonetin sürücüsü Yaşar Üstündağ (47) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Yaşar Üstündağ yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Üstündağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
4 çocuk babası Yaşar Üstündağ’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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