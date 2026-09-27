Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 kişi öldü, 3 yaralı var

Kaza, ilçeye bağlı Hırkalı Mahallesi Ali Pınar mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Süleyman B. (65) yönetimindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, tarla yolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Gülizar Akgün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörün altında sıkışan diğer yaralılar; Seher Bilgiç, Nisa Nur B. (10), Fadime B. (62) ve sürücü Süleyman B., çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Seher Bilgiç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan yaralılardan Nisa Nur B., Salihli Devlet Hastanesine, Fadime B. ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Süleyman B.’nin tedavisinin ise Demirci Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Kazada ölen Akgün ve Bilgiç’in cenazeleri savcının incelemelerinin ardından Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.