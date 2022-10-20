Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli, kaç yaşında? Devrim Özkan hangi takımlı?

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:51

Galatasaray ve Kastamonuspor, Türkiye Kupası 3. Tur maçında, 18 Ekim'de NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 7-0 skorla galip geldiği maçta yaşanan sevincin ardından bir kadın taraftar da gündeme geldi. Tribünde yaşadığı sevinçle gündeme gelen kişinin Devrim Özkan olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, Galatasaray formasıyla çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan güzel oyuncu 2 Eylül 1988 doğumlu. Güzel oyuncu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimi sürdürmektedir. İlk olarak Rüya dizisiyle tanınan Özkan, Ramo ve Vuslat dizileriyle oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Şu anda ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki ''Songül'' karakteriyle beğenileri toplamaya devam ediyor.