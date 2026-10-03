Devrim Partisi, Soma ve Zonguldak'taki maden kazalarına yönelik eylem yaptı: 'AKP ölümlerin birinci derecede sorumlusu'

Devrim Partisi, Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik ocağında meydana gelen ve 5 işçinin ölümüyle sonuçlanan göçük ile Zonguldak'taki kaçak maden ocağında 1 işçinin yaşamını yitirmesi üzerine Ankara Olgunlar Sokak'ta basın açıklaması yaptı.

'İŞÇİLER GÜVENCESİZ KOŞULLARDA ÇALIŞIYOR'

Parti adına yapılan açıklamada, maden ocaklarındaki ölümlerin kaza ya da fıtrat olarak nitelendirilemeyeceği, bu durumun gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan iş cinayetleri olduğu belirtildi. Ekonomik şartların zorlaşmasıyla birlikte emekçilerin daha düşük ücretlerle ve güvencesiz ortamlarda çalışmak zorunda bırakıldığı ifade edilen açıklamada, maden şirketlerinin gücünü mevcut siyasi iktidardan aldığı kaydedildi.

'ŞİRKETE KAMU KAYNAKLARI ÜZERİNDEN 2,5 MİLYAR TL'

Göçüğün meydana geldiği İmbat Madencilik şirketine yönelik iddialara yer verilen açıklamada, şirkette geçmişte de ölümlü kazalar yaşanmasına rağmen faaliyetlerine izin verildiği öne sürüldü. Şirkete kamu kaynakları üzerinden 2,5 milyar TL'lik avantaj sağlandığı ve TBMM'de şirket hakkında verilen gensoru önergelerinin iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiği belirtildi.

'İKTİDAR İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN SORUMLUSUDUR'

Açıklamada, 301 işçinin yaşamını yitirdiği 2014'deki Soma faciası anımsatılarak; "Gerekli önlemleri almayan, işçilerin ağır ve güvencesiz koşullarda çalışmasına göz yuman, patronları her koşulda koruyan ve ülkemizin kaynaklarını yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çeken AKP iktidarı, bu ölümlerin birinci derecede sorumlusudur. Yıllardır ülkemiz kaynaklarının talan edilmesinin önünü açan, her fırsatta işçi grevlerini yasaklayan, işçileri örgütsüzlüğe iten, patronların kuralsızca hareket etmesine imkân sağlayan iktidar, ülkedeki her şeyin olduğu gibi işçi ölümlerinin de sorumlusudur" denildi.

Açıklamada; maden kazalarındaki sorumlular hesap verene ve mevcut çalışma koşulları değişene kadar hukuki ve siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.