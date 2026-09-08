Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans programlarına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci merak konusu oldu. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?

2026 DGS kayıt tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN?

Elektronik kayıtlar 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

DGS KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı

2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi

3. Nüfus cüzdan fotokopisi

4. Vesikalık fotoğraf

5. Transkript (onaylı)

6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)

7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.

(Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)