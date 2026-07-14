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Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

14.07.2026 12:21:00
Güncellenme:
DHA
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Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
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Olay, öğle saatlerinde Bağıvar mevkisinde meydana geldi.

Dicle Nehri’nin yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan cesedin, erkeğe ait olduğu belirlendi.

İlk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin tespiti için otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp ihbarları araştırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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