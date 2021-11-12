Didim açıklarında facia: Yan yatan teknedeki 9 göçmen kurtarıldı, 1’i öldü

12 Kasım 2021 Cuma, 10:03

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saat 08.36’da, Didim açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli bir teknenin yan yattığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 9 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi.



