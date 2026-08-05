Didim'de 'göçmen kaçakçılarına' operasyon: 6 tutuklama

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 30 Mart'ta Mavişehir Mahallesi'ndeki makilikte, 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalandığı yere yaklaşık 30 metre uzağında terk edilmiş halde bir bot bulundu.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığını M.C., M.S.A., M.H.Y., T.I., R.G. ve E.B.Ş.'nin organize ettikleri tespit edildi.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanması için 31 Temmuz'da Söke ilçesi ile İzmir'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin İzmir'den Didim'e taşınmasında kullanıldığı değerlendirilen bir otomobile de el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.