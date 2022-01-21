Didim'de 5 yıldızlı otele iş makineleri girdi
Didim ilçesinde 'ikiz kuleler' olarak bilinen 5 yıldızlı otelin kaçak bölümlerinin yıkımına başlandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde 'ikiz kuleler' olarak bilinen 5 yıldızlı otelin kaçak bölümlerinin yıkımına başlandı.
Didim Belediyesi ekipleri ve yıkım ihalesini alan firmanın çalışanları sabah saatlerinde iş makineleriyle Altınkum mahallesinde bulunan otele geldi. Otel çevresinde çevik kuvvet polisleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yıkım çalışmalarına belediye ekipleri çok sayıda görevli personel ile katıldı.
BELEDİYE MÜHÜRLEMİŞTİ
Yıkım işlemlerine başlanan otel işletme ruhsatının olmaması sebebiyle Didim Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Didim Belediyesi, yapılan tebligatların ardından ve mahkemece alınan kararlar sonrasında yıkım çalışmalarına başladı.
Mahkeme kararı sonucuna göre otelin kaçak olan havuz bölümü ve otel girişinin olduğu bölümde yıkıma başlandı. Edinilen bilgiye göre otelin en üst 2-3 katının da yıkılacağı ifade edildi.
6 YILDIR DEVAM EDEN SORUN
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut, geçtiğimiz yıl Haziran ayında restoranda beyzbol sopalı saldırıya uğramıştı. Başkan Atabay, olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu ruhsatsız oteli mühürledikten sonra bu saldırının meydana geldiğini açıklamıştı.
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