Dijital dönüşüm 'çile' sistemine dönüştü: 3 bin 632 sağlıkçı SB-AHBS için birlik oldu

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (SB-AHBS) uygulamasına ilişkin 75 ilde 3 bin 632 sağlık çalışanının katılımıyla yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıklayarak sistemin getirdiği yükü kamuoyuna duyurdu.

Sendika yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, yeni yazılımın Aile Sağlığı Merkezlerindeki (ASM) iş yükünü hafifletmek yerine sağlık hizmetlerini tıkanma noktasına getirdiği vurgulandı.

75 İLDE 3 BİN 632 SAĞLIK ÇALIŞANI KATILDI

Eylül 2026’da tamamlanan araştırmaya, 75 ildeki ASM'lerde görev yapan bin 723 aile hekimi ile bin 909 aile sağlığı ebe ve hemşiresi katkı sundu.

BDS Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, BDS 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ve BDS Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze’nin katıldığı toplantıda konuşan Mehlepçi, araştırmaya katılanların yüzde 84,8’inin hasta başına işlem süresinin uzadığını, yüzde 84,7’sinin ise çalışma koşullarının ağırlaştığını ifade ettiğini aktardı.

İŞ AKIŞI VE HASTA KAYITLARINDA YÜZDE 80'İ AŞAN KÖTÜLEŞME

Yazılımın doğrudan klinik iş akışını olumsuz etkilediğini vurgulayan Mehlepçi, araştırmada incelenen altı temel alanın tamamında yüzde 80’in üzerinde kötüleşme tespit edildiğini kaydetti.

Saha sonuçlarına göre; günlük iş akışında yüzde 83,9, hasta kayıtlarına erişimde yüzde 83,8, genel kullanıcı deneyiminde yüzde 83,7 ve koruyucu sağlık takibinde yüzde 81,1 oranında kötüleşme yaşandı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 80,7’si hasta başına işlem süresinin, yüzde 79,6’sı ise günlük iş yükünün arttığını bildirdi. Sistemdeki teknik aksaklıklara da dikkat çeken Mehlepçi, çalışanların yüzde 75,2’sinin aynı bilgileri defalarca girmek zorunda kaldığını, yüzde 68,8’inin ise sistem kesintileri nedeniyle veri kaybı yaşayarak kayıtları baştan girdiğini söyledi.

EN AĞIR YÜK EBE VE HEMŞİRELERİN OMUZUNDA

Sistemdeki yavaşlama ve kilitlenmelerin ebe ve hemşireler tarafından çok daha ağır hissedildiği ortaya çıktı. Programın hızını yetersiz bulanların oranı aile hekimlerinde yüzde 53,6 iken, ebe ve hemşirelerde bu oran yüzde 75,4'e kadar yükseldi.

Yoğun çalışma saatlerinde sistemin kilitlendiğini veya yavaşladığını belirten aile hekimlerinin oranı yüzde 56,8 olurken; ebe ve hemşirelerde bu oran yüzde 81’i buldu. Hasta başına işlem süresinin arttığını söyleyen ebe ve hemşirelerin oranı ise yüzde 87,3 ile zirve yaptı.

VERİ KAYIPLARI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ RİSK ALTINDA

Araştırmada veri bütünlüğüne dair ciddi kaygılar da öne çıktı. Katılımcıların yüzde 64,4’ü geçmiş hasta bilgilerinde, yüzde 59,9’u klinik notlarda, yüzde 55,2’si ise eski izlem kayıtlarında eksiklikler gözlemlediğini bildirdi. Girdiği verinin sonradan kaydedilmediğini fark edenlerin oranı yüzde 50,2 olurken, koruyucu sağlık modüllerinde de aksamalar tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 63,2’si çocuk aşı ve izlemlerinin farklı ekranlarda bulunmasını bir sorun olarak görürken; yüzde 64,7’si 15-49 yaş kadın izlem geçmişine erişmekte zorlandığını, yüzde 64,3’ü ise yeni gebelik bildirimlerinin ana ekranda yeterince belirgin olmadığını belirtti.

SENDİKADAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

Hazırlanan raporun Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerine iletileceğini belirten Mehlepçi, yazılımın iyileştirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

BDS, sahadan gelen bildirimlerin dikkate alınmasını, veri bütünlüğünün teknik olarak denetlenmesini, SB-AHBS'nin gerçek ASM koşullarında performans testlerinden geçirilmesini ve aile hekimi, ebe ile hemşirelerin yazılım geliştirme süreçlerine doğrudan dahil edilmesini talep etti.