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Dijital materyallere el konuldu... 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Dijital materyallere el konuldu... 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

30.09.2026 17:52:00
Güncellenme:
DHA
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Dijital materyallere el konuldu... 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarının satın alınarak bu hesaplar üzerinden 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından elde edilen paraların aklamaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli Manisa ve Batman illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #Operasyon #bitlis

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