Dil Derneği, Dil Bayramı’nın 94. yıldönümünü 3 kentte kutlayacak: Dil Devrimi yurttaşlara anlatılacak

Dil Bayramı’nın 94. yıldönümü için Dil Derneği; Ankara, İzmir ve Bursa’da bir dizi kutlama etkinliği düzenleyecek. Dernek Ankara’daki etkinlikler kapsamında 25 Eylül’de saat 14.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından dernek saat 18.00’de ise Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapacağı bir törenle Dil Bayramı’nı kutlayacak.

‘AZİZ NESİN: KORKUDAN KORKMAK’ OTURUMU

Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek törende Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler açılış konuşmalarını yapacak. Ardından “Aziz Nesin: Korkudan Korkmak” oturumunu gazeteci yazar Zeynep Oral yönetecek. Oturumda dilci yazar Sevgi Özel, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, gazeteci yazar Mustafa Balbay konuşmacı olacak. Oturumun ardından ödül törenine geçilecek; tören bir dinleti ve ağırlama ile sona erecek.

İZMİR’DE İKİ ETKİNLİK YAPILACAK

Derneğin İzmir Temsilciliği ise 26 Eylül saat 14.00’te Türkçe Taşı’nda (Konak AKM yanı) Konak Belediyesi ile ortaklaşa etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin açılış konuşmasını Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yapacak. “94. Yılında Dil Devrimi” adlı açıkoturumunda ise yazar Hidayet Karakuş, ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, ADD Konak Şubesi Başkanı Pelin Uğur yer alacak. Etkinlik bir dinleti ile sona erecek. Yine temsilcilik tarafından 28 Eylül saat 18.30’da Bornova Belediyesi ile düzenlenlenecek Homeros’un Kitap Günleri adlı etkinlikte gazeteci- yayın yönetmeni Y. Bekir Yurdakul’un yönlendireceği “Yazınsal Yönleriyle Hidayet Karakuş- Romanı, Şiiri, Çocuk Yazını” adlı söyleşide eğitimci yazar Bahri Karaduman ve araştırmacı yazar Dr. Efdal Sevinçli konuşmacı olacak.

BURSA’DA DİL DEVRİMİ ANLATILACAK

Derneğin Bursa Temsilciliği’nce de 28 Eylül saat 18.00’de Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik bir ağırlamayla başlayacak. Etkinliğin açılış konuşmalarını Bursa Temsilcisi Pelin Yılmaz ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yapacak. İzlenceyi Nilüfer Ünver Özyanık sunacak. Saat 19.00’da eğitimci yazar Erhan İzgi, 94. Yılında Dil Devrimi’ni anlatacak.