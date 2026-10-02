Dil Derneği’nin yeni başkanı Ahmet Pekel oldu

Dil Derneği’nin 27 Eylül 2026’da yapılan 20. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim, denetleme ve onur kurulları seçildi.
Yönetim Kurulu’na Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Ahmet Pekel, Çiğdem Ülker, Metin Turan, Ertuğrul Özüaydın, Mehtap Erdoğan, İlker Gülüm, Onur Bektaş, Nesrin Pekcan ve Nermin Küçükceylan seçildi.
Görev dağılımında başkanlığı Ahmet Pekel, astbaşkanlığı Çiğdem Ülker üstlendi. Genel yazmanlığa İlker Gülüm, saymanlığa Onur Bektaş, Yayın ve Tanıtım Kolu Başkanlığı’na Mehtap Erdoğan, Sözlük ve Terim Kolu Başkanlığı’na Nesrin Pekcan getirildi.
Denetleme Kurulu Mehmet Şevket İspir, Kâmil Özdemir ve Zeynal Gül’den oluştu. Onur Kurulu’nda ise Yekta Güngör Özden, Refet Erim, Ali Kınacı, Celal İlhan, Ülkü Günay, Dilek Göğüş Ülgüray, Abdullah Bolulu ve Prof. Dr. Ahmet Kocaman yer aldı.