Dil Devrimi’nin 94. yıldönümü Çankaya’da kutlandı... Dil Derneği Başkanı Özel: ‘Resmi dile saygısızlık, tüm dillere saygısızlıktır’

Dil Derneği, Dil Devrimi’nin 94’üncü yıldönümünü Çankaya Belediyesi ile düzenlediği etkinlikle kutladı.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Korkudan Korkmak” temasıyla gerçekleştirilen ve “Aziz Nesin’e Armağan” başlığıyla düzenlenen etkinliğe Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler, YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, dramaturg Gülşen Karakadıoğlu; yazarlarımız Zeynep Oral ve Mustafa Balbay ile gazeteciler Kürşad Oğuz ve Murat Taylan katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel “Dil Derneği’ni 34 cumhuriyet aydınıyla kurduk. Kurucu üyelerimizi saygıyla anıyorum. Dernek 39 yaşında. Bu dernek başkanı sanımla son konuşmam. Elimi eteğimi çekecek değilim. Her zaman buradayım. 40 yıllık yoldaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

‘DİL KONUSUNDA BİLİM İNSANLARI KONUŞMALI’

Siyasetteki “dil” tartışmalarına gönderme yapan Özel “Resmi dile saygı bütün dillere saygıdır. Resmi dile saygısız konuşmak, bütün dillere saygısızlıktır. Dil konusunda artık bilim insanları konuşmalı. Siyasetçiler bu kadar konuşmamalı. Barış sözcüğünü kalkan ederek dil bu kadar siyasallaşmamalıdır” dedi. Yeni çözüm sürecini eleştiren Özel “Terör örgütünün başı, kurucu lider; İmamoğlu asrın suç lideri. Derneğimizin üyesi İmamoğlu’nu, Murat Ongun esenliyorum. Ödünsüz cumhuriyetçi, genç başkanımız Hüseyin Can Güner de mapusta. Bayramı onsuz kutluyoruz” ifadelerini kullandı. Çankaya Belediye Başkanvekili Güler ise, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in notunu paylaştı.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Sonrasında “Korkudan Korkmak” başlıklı açık oturum gerçekleştirildi. Yazarımız Zeynep Oral’ın yönettiği oturumda Dil Derneği Başkanı Özel, yazarımız Mustafa Balbay ve TYS Başkanı Özyalçıner konuştu. Ardından ödüllerin takdimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ömer Asım Aksoy Ödülü Aytekin Karaçoban’a verildi. Sonrasında onur ödülüne değer görülen YENİ Parti lideri Özel, opera sanatçısı Tercan, dramaturg Karakadıoğlu, yazarımız Balbay ve gazeteciler Kürşad Oğuz ile Murat Taylan ödüllerini aldı. Ödülünü aldıktan sonra konuşan YENİ Parti lideri Özel, tutuklu Hüseyin Can Güner’i selamladı. Dil Derneği’ne ödül için teşekkür eden Özel, yazarımız Şükran Soner’i de andı. Özel, “İlk seçimlerden sonra Atatürk’ün vasiyetinin tam olarak yerine geldiği, Dil Derneği’nin gerçek yerine kavuştuğu günlere söz veriyorum” diyerek sözlerini bitirdi.