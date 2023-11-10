Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında yeni gelişme: 'Tek kişilik hücre' talebine ret!
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ve Silivri'de cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalan Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme talebi reddedildi. Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun ise bir mahkumla kavga ettiği ortaya çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun cezaevinde zor günler geçirdikleri ortaya çıktı.
Posta'da yer alan habere göre tek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı iddia edildi. Ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene olan Polat’a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu.
AĞIR DEPRESAN İSTEDİ
Psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği öne sürülen Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da diğer tutuklularla arasında kavga yaşandığı belirtildi.
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