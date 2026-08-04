Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki

Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki

4.08.2026 11:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına yeniden erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "İfade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünün elinden alındığını belirterek, şimdi de sesinin yurttaşlara ulaşmasının engellendiğini söyledi.

"SESİNİN ULAŞACAĞI YOLLARI BİR KEZ DAHA KAPATIYORSUNUZ"

İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına yeniden erişim engeli getirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz.

X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor.

Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır."

İlgili Konular: #Dilek İmamoğlu