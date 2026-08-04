Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünün elinden alındığını belirterek, şimdi de sesinin yurttaşlara ulaşmasının engellendiğini söyledi.
"SESİNİN ULAŞACAĞI YOLLARI BİR KEZ DAHA KAPATIYORSUNUZ"
İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına yeniden erişim engeli getirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz.
X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor.
Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır."
Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz.— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) August 4, 2026
X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu…