Dilek İmamoğlu’ndan Saraçhane’de adalet çağrısı: 'Çürüme kaderimiz olamaz'

19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın (ADA) 46’ncı buluşması Saraçhane’de gerçekleştirildi.

Buluşmaya YENİ İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, tutuklu yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Bir yılı aşkın süredir Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Türkiye artık tarihinde görmediği acıları yaşıyor. Şahit olduğumuz hiçbir acı tesadüf değil; hepsi derin yoksulluğun, adaletsizliğin ve günden güne derinleşen toplumsal çürümenin birbirine bağlı sonuçlarıdır. Okullarımıza kadar sıçrayan şiddet ortamı çocuklarımızın güvenliğini tehdit ederken binbir emekle üniversite kazanan gençlerimiz barınma krizine, maddi yetersizliklere teslim ediliyor, eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor. 25 Eylül’de Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memurumuz ve ne yazık ki basına dahi yansımayan sayısız intihar vakaları, çaresizliğin artık taşınamaz boyutlara ulaştığını iliklerimize kadar hissettiriyor. Buradan yaşamını yitiren polis memurumuzu rahmetle anıyorum, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir ömür devlete hizmet etmiş emeklinin çaresizliğiyle yurdu olmadığı için hayallerinden vazgeçen öğrencinin yükü aynıdır. Gündelik hayatı saran kontrolsüz suç artışıyla, evlerin içine çöken ağır geçim kaygısı aynı ihmalin ürünüdür. Çürüme kaderimiz olamaz.”

“ADALET ÇAĞRIMIZA KULAK VERİN”

Adalet vurgusu yapan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapısına hakkını aramaya gelen her bir yurttaş, karşısında yalnızca tarafsız bir adaleti bulacağını bilmelidir. İnsanlarımız başını yastığa koyduğunda arkasında duran bir hukukun ve devletin varlığını hissetmelidir. Yöneticiler, iktidarlar değişir; baki olan devlettir, kurumlardır. Kurumlar güçlerini bir kesimin ayrıcalığından değil, tarafsızlıklarından ve millete verdikleri güvenden alırlar. Hiçbir kamu kurumu geçici siyasi dengelerin aracı olamaz. Bugün hepimizin ortak talebi çok net. Yasalar güçlü olanın değil, haklı olanın yanında dursun. Adalet kişiye göre değil, herkese eşit uygulansın. Çünkü adalet varsa herkes için vardır. Bu ülkenin her bir vatandaşı hangi makamda olursa olsun hukuk yönünde adalete hesap verebilir ve vermelidir. Çünkü biz yönetimin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini savunuyoruz. Hukukun kişiye, kuruma ya da siyasi partiye göre farklı uygulanması, adalete, devlet kurumlarına ve hukuk devletine duyulan güveni sarsmaktadır.”

"DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN"

Duruşmaların canlı yayınlanması talebini yineleyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan tüm siyasilere bir kez daha sesleniyorum. Adalet çağrımıza kulak verin. Silivri’ye gelin. Duruşmalara katılın. Aileleri dinleyin. Yaşadığımız hak ihlallerini kendi kulaklarınızla duyun, kendi gözlerinizle görün. Millet iradesinin gasp edilmesine, milletin devletine olan güveninin sarsılmasına daha fazla izin vermeyin. Biz yalnızca sevdiklerimiz için değil, bu ülkede hakkının korunacağına inanmak isteyen herkes için konuşuyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla ayrışma ve daha fazla çaresizlik değil; yeniden güvenebileceğimiz bir hukuk düzenidir. Her bir yurttaşın hakkının korunduğundan emin olduğu, sesinin duyulduğu ve adaletin herkese eşit işlediği bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız. Bizim mücadelemiz bunun mücadelesidir. Hak, hukuk, adalet için mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.”

“CEZAEVİNDE ‘İBB’Cİ’ KAVRAMI YERLEŞMİŞ”

Ardından tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Nazire Oylum Işık’ın kızı Nehir Işık, annesinin mektubunu okudu.

Işık, mektubunda şunları kaydetti:

“Bir gece ansızın, sabaha karşı hiçbir açıklama yapılmadan, gerekçe gösterilmeden, ‘Dosyada gizlilik kararı var’ denerek komşularımın gözü önünde evimden, ailemden, çocuklarımdan kopartılarak şafak operasyonu ile gözaltına alındım. İfademi sayın savcı bizzat kendisi almak istedi. O gün hastalanıp, ambulans ile acile götürülüp acilde olsam dahi aynı gün savcılık makamında ifade vermeme engel olmadı. Acilden savcı odasına... Yine aynı bildiğiniz hikaye. Birkaç yalan yanlış beyan, birkaç HTS kaydı... Somut hiçbir delil, kanıt olmaksızın yapılan suçlama ve tutuklama... Hayatımda karakoldan bile içeri girmemiş biri olarak kendimi Silivri Cezaevi’nde buldum. Mahkumlar birbiriyle tanışırken ilk sordukları soru ‘Sen neden yatıyorsun’. Eskiden bildiğimiz hırsızlık, gasp, uyuşturucu, terör, cinayet gibi tanımlamalara artık ‘İBB’ci’ kavramı da yerleşmiş. Belediye soruşturmaları kapsamında alınan herkes hangi kurumdan veya ilçeden olduğuna bakılmaksızın ‘İBB’ci’ diye tanımlanıyor.”

“5 KİLO KAYBETTİM”

Son olarak tutuklu YENİ Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Demir Karakaş’ın mektubu okundu. Kadın Kolları Yöneticisi Hülya Karakurt Mahmutoğlu’nun okuduğu mesajda Karakaş, şunları anlattı:

“18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece saat 02.30 sularında baba evimden, o dönem 7 yaşındaki oğlumun ve 67 yaşındaki annemin yanında gözaltına alındım. Aynı anda eşim de kendi evimizde gözaltına alındı. Halbuki 19 Mayıs kutlamalarına katılacaktık. 20 Mayıs akşamı eşimden bir gün önce tutuklanıp Silivri zindanına getirildim. Ertesi gün yıllardır emek ve gönül verdiğim, sarsılmaz bir neferi olduğum partiye zihinlerde geliş biçimi nedeniyle meşru olmayan butlan yönetimi getirildi. Politika psikolojisinin ülkemde bu kadar derinleşmesi beni derinden üzdü. Muhalefete muhalefet edilir miydi? Gözaltına alındığım ve tutuklandığım süreçten itibaren 5 kilo kaybettim. 17 adet besin alerjisi, çölyak genim, histamin alerjim, geçirgen bağırsak sendromu; tevkifevi koşullarında yetersiz beslenmeme yol açtı. Birkaç kez rektal kanama yaşadım. Bedenimdeki bu sendromlar ne yazık ki spesifik bir diyet programı uygulamamı gerektirmekte. İdeal ulaşmam gereken kilo 55 kilo iken şu an 46-47 kilolar arasındayım.”