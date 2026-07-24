Dilek İmamoğlu'ndan 'YENİ Parti' açıklaması

Aile Dayanışma Ağı, 40. buluşmasını Büyükada'da gerçekleştirdi.

Tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, burada yaptığı konuşmasında CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden 90 milletvekili ile birlikte istifa etmesini ve YENİ Parti'nin kuruluşu için yapılan başvuruyu değerlendirdi.

''YENİ PARTİ’MİZ ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN''

Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi:

“Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz CHP’den ayrılma kararı bizler için bir vazgeçiş değil inandığımız değerlerin yanında daha güçlü durma kararıdır.

YENİ Parti’miz ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

DİLEK İMAMOĞLU İSMET İNÖNÜ’NÜN EVİNDE

Dilek İmamoğlu, Büyükada’daki ADA etkinliğinin ardından Heybeliada’ya geçti. İnönü Vakfı tarafından düzenlenecek Lozan konulu etkinlik için adaya gelen İmamoğlu’na İnönü ailesi müze evi gezdirdi.