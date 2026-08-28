Dilek İmamoğlu, TRT'den canlı yayın çağrısını yineledi: 'Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun'

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davaların TRT'de canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart 2025'ten beri alnımız ak, başımız dik, aynı çağrıyı yapıyoruz: Davalar TRT'de canlı yayınlansın. 86 milyon izlesin, görsün ve kendi vicdanıyla karar versin.

Hatta 9 Mart'tan bu yana görülen tüm davalar, SEGBİS kayıtlarıyla birlikte yayınlansın, hiçbir şey kapalı kapılar ardında, hiçbir gerçek karanlıkta kalmasın.

Madem bu davalar millet adına görülüyor, o halde milletten saklanmasın. Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun. Gerçekler 86 milyonun gözü önünde ortaya çıksın."