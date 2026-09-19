Dilek Kaya İmamoğlu isyan etti... 'Ekrem İmamoğlu’nu ve haksız tutsak edilen arkadaşlarını serbest bırakın'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısı yapan Dilek İmamoğlu, eşinin önce diplomasının iptal edildiğini ardından da tutuklandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Önce diplomasını iptal ettiniz, ardından tutukladınız. Siyasete girdiği ilk günden bu güne ülkesinin ve milletinin menfaatini her şeyin önünde tutarak gece gündüz çalışan Ekrem İmamoğlu’nu ve arkadaşlarını haklarında tek bir somut delil olmadan 18 aydır siyasi tutsak olarak cezaevinde tutuyorsunuz. Milletin iradesini, milletin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ve haksız tutsak edilen arkadaşlarını serbest bırakın."