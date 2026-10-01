Dilek S. davasında savcı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs değil’ dedi, avukatlar itiraz etti: Ölmesi mi gerekiyordu!

Ankara’da yaşayan Dilek S., 9 Ekim 2025’te boşandığı erkek Murat Ç. tarafından Pursaklar Kaymakamlığı önünde başına silah dayanarak bir tarlaya götürüldü. Yaklaşık bir buçuk saat süren olayda Murat Ç., akrabası olduğu belirtilen bir savcının da olay yerine gelerek kendisini ikna etmesinin ardından silahı bıraktı. Olayın ardından tutuklanan Murat Ç. hakkında dava açıldı.

Başlangıçta “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan açılan dava, mahkemenin eylemin “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kararı sonrası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Davanın ikinci duruşması Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görüldü.

Duruşmada savunma yapan Murat Ç’nin, Dilek S’yi “çok sevdiği ve barışmak istediği için” bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Sanık ayrıca Dilek S’nin kendisine küfür ettiğini, bu nedenle silahını çıkarıp başına dayadığını iddia etti. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını da açıkladı.

Savcı, olayın “kasten öldürmeye teşebbüs” değil, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu oluşturduğu yönünde görüş bildirdi. Savcı, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını ve suçun ağırlaştırıcı nedenlerinin uygulanmasını talep etti.

DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Dilek S’nin avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Nur Banu Satılmış, savcının mütalaasına katılmadıklarını, itiraz ettiklerini belirterek sanığın yaklaşık bir buçuk saat boyunca Dilek S’nin başına silah dayadığını ve eylemin yalnızca özgürlüğünden yoksun bırakma olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

“Sanığın bu eylemini öldürme amaçlı gerçekleştirdiği muhakkaktır. Bu konuda şüphe yoktur” şeklinde konuşan Satılmış, “Bizim bütün çabamız sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması yönünde. Ancak o zaman eyleminin karşılığı olan cezayı almış olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 22 Ekim tarihine ertelendi.