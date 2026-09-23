Dilovası davasında bilirkişi incelemesi... Ailelere ‘Çocuğunuzu neden çalışmaya gönderdiniz?’ sorusu soruldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025’te meydana gelen patlama ve yangında 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada bilirkişi heyeti Dilovası Belediyesi’nde inceleme yaptı. Dosya kapsamında belediyenin ruhsat, denetim ve idari işlemlerinin incelendiği belirtilirken, bilirkişi incelemesinin ardından yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve avukatları basın açıklaması yapmak istedi.

Ailelerin açıklamasına göre yağmur nedeniyle açıklama belediye binası içerisinde başladı. Açıklama sırasında sanık avukatlarından İrfan Öge, “Burası kamu binası, burada açıklama yapamazsınız” diyerek ailelerin konuşmasına müdahale etti.

‘ÇOCUĞUNUZU ÇALIŞMAYA NEDEN GÖNDERDİNİZ?’

Aileler, konuşmaya devam etmeleri üzerine Öge’nin, iş cinayetinde 15 yaşında yaşamını yitiren Nisanur’un ailesine, “Çocuğunuzu çalışmaya neden gönderdiniz?” diye sorduğunu belirtti. Ailelerin açıklamasında Nisanur’un, babasının kanser tedavisi ve ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla çalıştığı ifade edilerek şu tepki gösterildi: “Çocuğunu kaybetmiş bir aileye dönüp ‘neden çalışmaya gönderdiniz’ demek, asıl sorumluluğu tersine çevirmektir.”

‘CEVAP VERMESİ GEREKENLER AİLELER DEĞİL’

Açıklamada, davada çocukların ve kadınların sigortasız çalıştırıldığı işyerinin şikâyetlere rağmen faaliyetini nasıl sürdürdüğünün ve ruhsat ile denetim süreçlerinde kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırıldığına dikkat çekildi.

Aileler, yaklaşık bir yıldır işçilerin hangi koşullarda çalıştırıldığını ve işyerine kamu kurumlarının neden zamanında müdahale etmediğini sorduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Bugünkü bilirkişi incelemesi de belediyenin ruhsat, denetim ve idari işlemlerinin araştırılması için yapıldı. Cevap vermesi gerekenler aileler değil, bu işyerinin faaliyetini sürdürmesinde sorumluluğu bulunanlardır.”

AİLELER VE AVUKATLAR BELEDİYE BİNASINDAN ÇIKARILDI

Ailelerin açıklamasına göre yaşanan tartışmanın ardından polis amiri, yaşamını yitiren işçilerin yakınlarını ve avukatlarını belediye binasının dışına çıkardı.

Aileler, “Belediyenin sorumluluğunun araştırıldığı bir günün sonunda, dava hakkında açıklama yapmak isteyen ailelerin ve avukatların binadan çıkarıldığını da kamuoyunun bilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MADIMAK DAVASI AYRINTISI

Ailelerin açıklamasında İrfan Öge’ye ilişkin dikkat çeken bir bilgiye de yer verildi.

Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği’nin yayımladığı Sivas Davası ve Madımak Katliamı kayıtlarına atıf yapılarak Öge’nin, 2 Temmuz 1993’teki Madımak Katliamı’na ilişkin davada sanıklar Bünyamin Eliş ve Özkan Doğan’ın vekilleri arasında yer aldığı belirtildi.

‘DOSYANIN PEŞİNDEYİZ’

Yaşamını yitiren işçilerin aileleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“7 insanın neden öldüğünün, çocukların nasıl kayıt dışı çalıştırılabildiğinin ve bu işyerinin hangi ihmaller içinde faaliyetini sürdürdüğünün ortaya çıkarılması gerekiyor. Bizler, adalet için duruşmalardayız, bilirkişi incelemelerindeyiz ve bu dosyanın peşindeyiz.”

Aileler, yakınlarının ölümünde sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesap verene kadar davayı takip edeceklerini ve ortaya çıkan bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini bildirdi