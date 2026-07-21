Dilovası davasında kritik gün: ‘Gizli patron’ iddiası

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek. Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde görülecek duruşmada sanıkların hukuki durumlarının yanı sıra kamu görevlilerine yönelik soruşturmayla fabrikanın yönetiminde etkili olduğu ileri sürülen isimler hakkındaki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bilirkişi raporu doğrultusunda Dilovası Belediyesi’nde görev yapan sekiz kişi hakkında işlem başlattı.

Aralarında belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ile belediyenin mevcut ve eski zabıta, imar ve yapı kontrol yöneticilerinin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Savcılık sorgularının ardından yedi kamu görevlisi tutuklandı. Dosyaya yansıyan tespitlerde yetkililerin denetim görevini yerine getirmediği, işyerinin faaliyetlerini kontrol etmediği ve gerekli idari işlemleri uygulamadığı belirtildi. Ancak eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ile zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı, tutuklanmalarından altı gün sonra tahliye edildi. Adalet nöbetini sürdüren aileler karara, “Sevdiklerimizin canının bedeli altı geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet dediğiniz?” sözleriyle tepki gösterdi.

‘SUÇU BABALARI ÜSTLENECEK!’

Başsavcılık ayrıca fabrika sahipleri Altay Ali ve İsmail Oransal kardeşlerin dayısı Ali Osman Akat hakkında öldürme suçundan soruşturma başlattı. Dava avukatları, Oransal kardeşlerin kaçmasına yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan Akat’ın aynı zamanda fabrikanın “gizli patronu” olduğunu ileri sürdü. Aileler de Akat’ın işçilerin ölümündeki sorumluluğu nedeniyle yargılanmasını talep etti.

İddianamede Akat’a ait olduğu belirtilen, “Yeğenlerim canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Maddi imkânımız ve gücümüz var. En kötü ihtimalle avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek” sözleri yer aldı.

Önceki duruşmada fabrikada yaklaşık iki buçuk yıl çalıştığını ve işe 15 yaşında başladığını söyleyen çocuk işçi Z.H., işçilere koruyucu ekipman verilmediğini, iş güvenliği eğitimi sağlanmadığını ve günlük 800 TL’ye sigortasız çalıştırıldığını anlatmıştı. Z.H., belediye zabıtalarının fabrikaya sık sık geldiğini belirterek “Zabıta görevlileri kolilerle parfümlerini alıp gidiyordu” demişti.

Aileler ve avukatları bugünkü duruşmada, fabrika yöneticilerinin yanı sıra ihmali bulunduğu ileri sürülen kamu görevlileriyle diğer sorumluların ortaya çıkarılmasını talep edecek.