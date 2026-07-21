Dilovası faciası davasında yeni gelişme... Mütalaa açıklandı: Sanık Ali Osman Akat savunma yaptı

Türkiye'nin hafızasına "Dilovası parfüm fabrikası faciası" olarak kazınan ve üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın görülmesine bugün Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde devam edildi.

Duruşmada, sanıkların hukuki durumlarının yanı sıra kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmadaki son gelişmeler de gündeme gelirken, yakınlarını kaybeden ailelerin ifadeleri mahkeme salonunda duygusal anlara neden oldu.

Yangınla ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporunun ardından Dilovası Belediyesi'nde görev yapan kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamenin mevcut dava dosyasına eklenerek gelecek celsede birleştirilmesi bekleniyor.

"KAMU GÖREVLİLERİ DOSYASI ANA DAVAYA EKLENECEK"

Duruşmanın başında söz alan müşteki ailelerinin avukatlarından Mürsel Ünder, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın önemli bir aşamaya geldiğini belirterek hazırlanan iddianamenin mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Ünder, önceki celsede sanıklar Altay Ali ve İsmail Oransal kardeşlerin cep telefonları ile bilgisayarlarının incelenebilmesi için şifrelerini paylaşmayı kabul ettiklerini, ancak duruşma arasında mahkemeye sundukları dilekçeyle bu beyanlarından vazgeçtiklerini anlattı.

Sanıkların "özel hayatın gizliliği" yönündeki gerekçelerine karşı çıkan Ünder, incelemenin yalnızca bilirkişi tarafından yapılacağını belirterek, "Telefon ve bilgisayarlardaki özel yazışmaları ne biz avukatlar ne de mahkeme heyeti görecek. İncelemeyi yalnızca bilirkişi yapacak ve yalnızca davayla ilgili tespit edilen veriler dosyaya girecek" dedi.

Bunun üzerine söz alan Oransal kardeşler ise telefon ve bilgisayar şifrelerini paylaşmayacaklarını mahkeme heyetine bildirdi.

"ÇOCUKLARIMIZI DİRİ DİRİ YAKTILAR"

Duruşmada söz alan müşteki aileleri ise yaşadıkları acıyı anlatarak sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Yangında oğlunu kaybeden Şahin Taşdemir, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı diri diri yaktılar. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Oransal ailesinin tamamından şikâyetçiyim. Dilovası Belediyesinden de şikâyetçiyim. Benim çocuğum yanarak kömür oldu. Bana kömür halinde teslim ettiler. O şekilde gidip defnettik. Mahkeme heyetinin adaletine güveniyorum. Bu insanlar katil. Ben aynı zamanda kanserle mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yakınını kaybeden Altun Taşdemir ise işçilerin çalışma koşullarına dikkat çekerek, "Acımız çok büyük. Çocuklar yanarak öldü. Hiç kimse müdahale edemedi. Sigorta yapmadılar. Yol ve yemek vermediler. Kazanın olduğu gün bir günlük sigorta girişi yapmışlar" dedi.

Müşteki Şengül Yılmaz da işçilerin uzun süre kayıt dışı çalıştırıldığını savunarak, "Sigorta yapmadılar. Asgari ücretin altında çalıştırdılar. Kendileri lüks arabalarla gezdi, keyif sürdü" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU KÖMÜR OLMUŞ HALDE TESLİM ALDIM"

Duruşmanın en sarsıcı beyanlarından biri ise yangında çocuğunu kaybeden İbrahim Esetoğlu'ndan geldi.

Esetoğlu, "Ben çocuğumu kömür olmuş halde bir torbanın içinde teslim aldım. Sonra camiye götürüp yıkatmak istedik. Cami görevlileri, 'Bu çocuğa ne yaptılar?' diye sordu. Geriye sadece dişleri kalmıştı" sözleriyle mahkeme salonunda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya saat 14.15 sularında ara verildi.

Duruşma, sanıkların tutukluluğa ilişkin mütaalasıyla devam edecek.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı ve Savcılık mütalaasında tüm tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına, tüm taleplerin ise reddine karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasına ilişkin yapılan sanık savunmalarında tutukluluk süresi, HTS kayıtları ve ticari faaliyetleri üzerinden savunma yapan Ali Osman Akat, yargılama sürecine ilişkin çarpıcı ifadelerini kullandı.

Aleyhindeki sekiz maddelik suçlama nedeniyle dokuz aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Akat, yargılama sürecine dair, "Suçu işlemiş dahi olsam en fazla bir ay yatarım var. Son 6-7 senedir devlete 750 milyon TL vergi ödedim" dedi.

"DEVLETİN BEKASI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Şirketlerinin denetim süreçlerine ve devlete olan yükümlülüklerine atıfta bulunan sanık, "Burada devletin bekası çok önemlidir, ben bu bekaya çok önem veririm. Bizim tüm iş yerlerimizin, fabrikalarımızın, şirketlerimizin çok sıkı denetimlerden geçti" dedi. Dava dosyasında yer alan dijital deliller ve telefon trafiklerine de değinen Akat, "HTS kayıtlarına baktığınız zaman bir iki defa görüşme yaptım" diye konuştu.

"İSİMLER TANIK İFADELERİNDE GEÇMİYOR"

Soruşturma kapsamında isimleri geçen diğer şüphelilerle bağlantısı olmadığını savunan Akat, "Ali Atay, İsmail Oransal hakkında yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Onay Yörük’ün ihbarında her şey var ancak tanıkların ifadelerinde isimleri geçmemiştir" ifadelerini kullandı.

"HASTALIKLARIM NARKOTİKLE KARIŞTIRILMASIN"

Cezaevi koşullarının sağlığını olumsuz etkilediğini ve şirketlerinin ekonomik krize girdiğini belirten tutuklu sanık, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"Astım, KOAH ve narkolepsi hastasıyım. Narkolepsi, narkotikle karıştırılmasın, kitaba bakarsanız görürsünüz. Birden fazla hastalığım vardır, benim de bir ailem var. Tutuklandıktan sonra 750 ile 2 bin 500 arası işçi çalıştıran şirketlerim 35 kişiye düştü. Üretim yapamıyoruz, devlete vergi veremiyoruz, istihdam oluşturamıyoruz. Burada kaldığım her dakika işkence durumundadır."

DURUŞMA YİNE KANDIRA CEZAEVİNDE GÖRÜLECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin ise aynı şekilde sürdürülmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşmasının 8 Eylül'de Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde görülmesine karar verildi.

KAMU GÖREVLİLERİ SORUŞTURMASINDA YEDİ TUTUKLAMA

Yangına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası Belediyesi'nde görev yapan sekiz kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile belediyenin mevcut ve eski zabıta, imar ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan isimlerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, savcılık sorgularının ardından yedi kamu görevlisi tutuklanmıştı.

Dosyaya giren bilirkişi tespitlerinde belediye görevlilerinin denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği, fabrikanın faaliyetlerini yeterince denetlemediği ve gerekli idari yaptırımları uygulamadığı değerlendirmesine yer verilmişti. Ancak eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, tutuklanmalarından altı gün sonra tahliye edilmişti.

Tahliye kararına tepki gösteren aileler, "Sevdiklerimizin canının bedeli altı geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet?" diyerek kararı protesto etmişti.