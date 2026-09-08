Dilovası faciasında kritik duruşma: Kamu görevlileri ilk kez hâkim karşısında

Kocaeli Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025’te çıkan yangında üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek.

Kandıra Cezaevi Yerleşkesi’nde görülecek dördüncü duruşmada, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yargılandığı ana dosyayla birleştirilen kamu görevlileri davası da ilk kez ele alınacak.

Yangının ardından fabrika sahipleri ve bağlantılı isimlerin de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında dava açılmış, bazı sanıklar yönünden yedi kez “olası kastla öldürme” suçundan ceza istenmişti. 21 Temmuz’daki son duruşmada mahkeme; Altay Ali Oransal, İsmail Oransal, Gökberk Güngör, Abdurrahman Bayat ve Ali Osman Akat’ın tutukluluk durumlarının devamına karar vermiş, davayı 8 Eylül’e ertelemişti.

‘SORUŞTURMA GENİŞLESİN’

Hazırlanan bilirkişi raporu, Dilovası Belediyesi’nin denetim ve ruhsat süreçlerini dosyanın merkezine taşıdı. Raporda imalathane olarak kullanılan bölümün ruhsatının ve yapı kullanım izninin bulunmadığı, kaçak yapı statüsünde olduğu, buna karşın faaliyetin sürdüğü tespitlerine yer verildi. Soruşturma kapsamında belediyede görev yapan sekiz kişi hakkında işlem başlatıldı, Yedi belediye görevlisinin yargılanmasına bugün başlanacak.

Faciada yakınlarını yitiren aileler ise iddianamenin yalnızca belediyedeki bazı isimlerle sınırlı tutulmasına karşı çıkıyor. Aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra İŞKUR ve SGK’nin denetim sorumluluklarının da araştırılmasını istiyor.