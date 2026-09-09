Dilovası katliamında sanıklardan sorumluluk reddi

Kocaeli Dilovası’nda Ravive Kozmetik’e ait parfüm fabrikasında 8 Kasım 2025’te çıkan yangında üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü.

Kocaeli Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yargılandığı ana dosyayla birleştirilen kamu görevlileri davası kapsamında yedi belediye görevlisi ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde Gebze Sendikalar Birliği, kampüs önüne sloganlarla yürüdü. İşçi ailelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Aileler, sorumluların yalnızca fabrika sahipleri ve yöneticileriyle sınırlı tutulmamasını, kamu görevlilerinin de hesap vermesini istedi. Ailelerin avukatı Mürsel Ünder, ”İş cinayetlerine duyarlı olan tüm kamuoyu ile birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.

Yargılananların tamamı bir katliam düzenini tanımlıyorlar. Dilovası’nın yüzde 80’inin kaçak işletmelerle dolu olduğu üzerinden bir savunma yapıyorlar. Bu savunma değil, bu bir kabuldür” açıklamasını yaptı.

‘ŞOV YAPIYORSUNUZ’ TEPKİSİ

Duruşma öncesinde kampüs önünde gerginlik de yaşandı. Yaşamını yitiren işçilerin aileleri ile bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Ailelere “Şov yapıyorsunuz” şeklinde sözler yöneltildi.

Duruşmada, savunma veren eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, söz konusu işletmeye belediye tarafından ruhsat verilmediğini savundu. Ravive Kozmetik’in sahibi Kurtuluş Oransal’ı tanımadığını belirten Temiz, fabrikayı daha önce şahsen görmediğini söyledi.

Tutuklu sanık, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, ilçedeki mahallelerin yaklaşık yüzde 95’inin kaçak yapılardan oluştuğunu savundu. Öztürk, kamuoyunda Dilovası Belediyesi’nin yangının meydana geldiği bina hakkında siyasi veya başka bir menfaat nedeniyle yıkım kararı almadığı yönünde bir algı bulunduğunu belirtti. Duruşma bugün tutuklu sanık savunmalarıyla devam edecek.