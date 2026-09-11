Dilovası’nda denetim eksikliğini kabul eden eski zabıta müdürü tutuklandı: Üst katı tespit etmedik

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üçü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin davanın 4. celsesi tamamlandı. Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yargılandığı ana dosyayla kamu görevlileri hakkındaki davanın birleştirilmesinin ardından belediye görevlilerinin ilk kez hâkim karşısına çıktığı duruşma iki gün sürdü. Ruhsat ve denetim işlemlerinin yanı sıra ilçedeki kaçak yapılaşmanın ele alındığı duruşmada, belediye görevlilerinin savunmaları dikkat çekti. Mahkeme heyeti, dün yaklaşık 03.00’te açıkladığı ara kararda Cengiz Taşdemir ve Nizamettin Balcı’nın tutuklanmasına karar verdi. Daha önce tensip zaptıyla tahliye edilen Taşdemir ve Balcı böylece yeniden tutuklanmış oldu. Heyet, Selim San, Muammer Telli, Hüseyin Öztürk ve Cihan Sorgucu’nun ise adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti. Necati Temiz, Ali Osman Akat, Abdurrahman Bayat, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Gökberk Güngör’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar yönünden mevcut tedbirlerin de sürdürülmesine hükmeden mahkeme, davayı 3 Kasım 2026 tarihine erteledi.

FAALİYET VARMIŞ!

Duruşmanın ikinci gününde eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir’in savunması alındı. Mahkeme başkanı, Mart 2024’te yapılan bir denetimde işyerinde parfüm dolumu yapıldığına ilişkin tespit bulunmasına ve mahalle muhtarının CİMER başvurusuna karşın zabıta tutanağında “faaliyet yoktur” ifadesinin yer almasını sordu. Taşdemir, denetim sırasında yapının üst katının kontrol edilmediğini belirterek, “Üst katı tespit etmedik” dedi. Mahkeme başkanının, bölgede koku şikâyetleri bulunmasına rağmen üst kattaki faaliyetin nasıl fark edilmediğini sorması üzerine Taşdemir, üst katı denetlemediklerini söyledi.

Ruhsat işlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Taşdemir, ruhsat biriminin zabıta müdürlüğüne bağlı olduğunu kabul etti. Ancak söz konusu ruhsatın kendi bilgisi dışında verildiğini savunarak sorumluluğun işlemi yapan personelde olduğunu öne sürdü. Dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ise yangının yaşandığı işyerine yönelik denetimde işletme sahibi Kurtuluş Oransal’ın ruhsatı bulunduğunu söylediğini, bunun üzerine ruhsat birimini aradığını ve sistemde ruhsat bulunduğunun görüldüğünü belirtti.