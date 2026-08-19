Dilovası’ndaki parfüm fabrikası faciası... Ailelerden 'Tüm sorumlular yargılansın' çağrısı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik Fabrikası'nda 8 Kasım 2025’te meydana gelen patlama ve yangında üçü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma ile yargılama sürecine ailelerden tepki geldi.

“Dilovası İşçi Katliamı Aileleri”, kamu görevlilerine ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili Gebze Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Yakınlarını kaybettikleri günden bu yana sorumluların ortaya çıkarılması için mücadele ettiklerini belirten aileler, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın yaklaşık bir aydır savcılık ile mahkeme arasında gidip geldiğini ifade etti. Aileler, 17 Ağustos itibarıyla dosyaya giren evraklardan iddianamenin kabul edildiğini değerlendirdiklerini belirterek sürecin uzamasına tepki gösterdi.

“İDDİANAME YETERSİZ”

Aileler, kabul edildiğini belirttikleri iddianamede yalnızca Dilovası Belediyesi’nden bazı kamu görevlilerinin sanık olarak yer aldığını, sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri başka kurum ve kişilerin ise dosyaya dahil edilmediğini savundu. Dilovası Belediye Başkanı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sanık olarak yer almadığına dikkat çeken aileler, iddianamenin dayandığı bilirkişi raporunun da yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Aileler açıklamada, şu soruları yöneltti: “Bugüne kadar hiçbir önlem almamış, Akat’ların bin türlü usulsüzlükle çocuklarımız, eşlerimiz, annelerimiz, babalarımız üzerinden zenginleşmesine göz yummuş bakanlıklar neden yargılanmıyor? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi neden yargılanmıyor? İŞKUR ve SGK neden yargılanmıyor?”

BAKANLIKLARIN SORUMLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİLER

Açıklamada; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın denetim sorumluluklarına da işaret edildi.

Aileler, söz konusu kurumların görev alanlarına giren denetimleri yapmadığını, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli raporların düzenlenmediğini ve önlemlerin alınmasının sağlanmadığını savundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi arasında da gerekli koordinasyonun kurulmadığını ileri süren aileler, tüm kamu kurumlarının olaydaki sorumluluğunun araştırılmasını istedi.

RUHSAT VE DENETİM İDDİALARI

Aileler, Dilovası Belediyesi’nin fabrikaya ruhsat vermemesine karşın işyerinin faaliyetini sürdürmesine göz yumulduğunu ileri sürdü.

Zabıta denetimlerinde yaptırım uygulanmadığını, yangın denetiminin yapılmadığını ve itfaiye raporu zorunluluğunun denetlenmediğini savunan aileler, ÇED raporu bulunup bulunmadığının da araştırılmadığını belirtti. Aileler, bu iddialara karşın yalnızca birkaç belediye yetkilisinin yargılanmasını kabul etmediklerini vurguladı.

“BİLİNÇLİ TAKSİR DEĞİL, OLASI KAST”

Dava dosyasında Dilovası Belediyesi yetkililerinin “bilinçli taksir” kapsamında yargılandığını belirten aileler, suç vasfına da itiraz etti.

Kimyasal maddelerle üretim yapılan bir işyerinin gerekli inceleme ve denetimlerden geçirilmemesinin sonuçlarının öngörülebilir olduğunu savunan aileler, sanıkların eylemlerinin “olası kast” kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Aileler, “Sanıkların olası kast ile hareket ettikleri daha ne kadar açık olmak zorunda?” ifadelerini kullandı.

“BİZİ OYALAMAYIN”

Adalet mücadelelerinde aylardır tüm sorumluların soruşturulması gerektiğini dile getirdiklerini belirten aileler, taleplerine ilişkin yeterli ilerleme sağlanmadığını söyledi.

Açıklamada, “Bugün burada sorumluları bir kez daha haykırmaya geldik. Bizi oyalamayın. Tüm sorumluları dosyaya dahil edin” denildi.

Dosya üzerinden yapılacak tutukluluk incelemesi öncesinde çağrılarını yineleyen aileler, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Dilovası İşçi Katliamı Aileleri olarak sevdiklerimiz için ve başka işçi katliamları olmaması için davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.