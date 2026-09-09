Dilovası parfüm fabrikası faciası davasında 4. duruşma ikinci gün... Zabıta müdürü savunma yaptı: 'Koku şikayetine rağmen, ikinci katı görmedik'

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üçü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin davanın dördüncü celsesi ikinci gününde devam ediyor. Kocaeli Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, kamu görevlileri hakkındaki dosya kapsamında sanıkların savunmaları alınıyor.

Davanın dün görülen ilk gününde eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk’ün yanı sıra eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Muammer Telli savunma yaptı. Sanıklar, ilçedeki kaçak yapılaşmanın yaygınlığına ve yangının meydana geldiği yapıyla ilgili belediyenin yaptığı işlemlere ilişkin savunmalarda bulundu.

Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanık, Dilovası Belediyesi eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir’in savunmasına geçildi.

Mahkeme Başkanı, Mart 2024’te vergi dairesi tarafından parfüm dolum faaliyeti tespit edilmesine ve mahalle muhtarının CİMER üzerinden şikâyette bulunmasına rağmen zabıta tarafından neden “faaliyet yoktur” şeklinde tespit yapıldığını sordu.

Taşdemir, yapılan kontrolde üst katın denetlenmediğini, alt katta ise yalnızca depo bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, kokuya ilişkin şikâyetler bulunmasına rağmen üst kattaki faaliyetin nasıl fark edilmediğini sordu. Taşdemir ise “Tespit etmedik” yanıtını verdi.

“RUHSAT BİRİMİ HAZIRLAR, BAŞKAN YARDIMCISI İMZALAR”

Ruhsat işlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Taşdemir, yazışmalarda sistem üzerinde zabıta müdürünün adının otomatik olarak çıktığını ancak kendilerinin herhangi bir onay ya da imzalama işlemi yapmadığını savundu.

Taşdemir, ruhsatla ilgili belgelerin ruhsat bölümündeki personel tarafından hazırlandığını, ilgili belediye başkan yardımcısının imzaladığını söyledi.

Taşdemir, söz konusu yapıyla ilgili kendilerine CİMER üzerinden herhangi bir şikâyet gelmediğini belirterek, “Bu konuya ilişkin CİMER şikâyeti gelmedi. Bizim kırmızı çizgimizdir, olsa gerekeni yapardık” dedi.

Koku şikâyeti üzerine fabrikaya gittiklerini ancak ruhsata ilişkin herhangi bir şikâyet almadıklarını ifade eden Taşdemir, mahkeme başkanının tutanaklarda neden tarih bulunmadığını sorması üzerine ise tarihsiz tutanak tuttuğunu hatırlamadığını söyledi. Taşdemir, “Tarihsiz tutanak tuttuğumu hatırlamıyorum, tarihli tutarız” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı’nın adres değişikliği yapıldığında yeni yerin ruhsat şartlarını taşıyıp taşımadığını kimin denetlediğini sorması üzerine Taşdemir, bu denetimin ruhsat birimi tarafından yapıldığını söyledi.

“GÖREVLENDİRDİĞİM PERSONELİN SORUMLULUĞU”

Ailelerin avukatları, ruhsat biriminin Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu hatırlatması üzerine Taşdemir, ruhsat biriminin kendi müdürlüğüne bağlı olduğunu kabul etti.

Avukatların “Peki nasıl sorumlu değilsiniz?” şeklindeki sorusu üzerine Taşdemir, “Bilgim dışında verilmiş, verene sorun. Görev ve sorumluluk gereği denetim yapmak görevim ama altımda çalışanlar yapmalı. Benim sorumluluğum değil, görevlendirdiğim personelin sorumluluğu. Ruhsat birimini görevlendirdim” dedi.

Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.