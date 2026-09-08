Dilovası parfüm fabrikası faciasında 4. celse: Kamu görevlileri ilk kez hâkim karşısında

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik’te 8 Kasım 2025’te çıkan yangında 3’ü çocuk 7 işçi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın 4. celsesi, Kocaeli Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde görülüyor.

Ana dosyayla birleştirilen kamu görevlileri davası kapsamında 7 Dilovası Belediyesi görevlisi bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor.

AİLELER VE SENDİKALARDAN DURUŞMA ÖNCESİNDE AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde Gebze Sendikalar Birliği, Kocaeli Kandıra Cezaevi Kampüsü önüne sloganlarla yürüdü. İşçilerin ailelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Dava avukatlarından Mürsel Ünder, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ünder, ancak soruşturmanın bakanlara kadar uzanmadığını söyledi.

Ünder, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin açıklamasında, “İş cinayetlerine duyarlı olan tüm kamuoyu ile birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Yargılananların tamamının bir “katliam düzenini” tanımladığını savunan Ünder, Dilovası’ndaki işletmelerin büyük bölümünün kaçak olduğu yönündeki savunmalara tepki gösterdi.

Ünder, “Dilovası’nın yüzde 80’inin kaçak işletmelerle dolu olduğu üzerinden bir savunma yapıyorlar. Bu savunma değil, bu bir kabuldür. O kadar kanıksanmış bir yapı var ki kamu görevlileri tarafından ‘Bu kadar yaygın, ben de müdahale etmiyorum’ diye bir savunma yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN YAKINLARINDAN AİLELERE “ŞOV YAPIYORSUNUZ” TEPKİSİ

Kamu görevlilerinin savunmalarının alınacağı duruşma öncesinde çok sayıda belediye personeli ve yakını da kampüse geldi. Belediye çalışanları ve yakınları ile yangında yaşamını yitiren işçilerin aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Ailelere “Şov yapıyorsunuz” şeklinde sözler yöneltildi.

Aileler ve avukatlar ise söz konusu sözlere tepki gösterdi. Tepkide, “Şov yapıyorsunuz diye hadsizce konuşanlara da bunun hesabını soracağız, gizli ortaklık ilişkilerini de soracağız. Sorumlusu olan en alt düzeyinden en üst düzeyine kadar hesap sormak için mücadelemizi sürdürüyoruz” denildi.

DURUŞMA İDDİANAMENİN ÖZETİYLE BAŞLADI

Kamu görevlilerinin kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, iddianamenin özetinin okunmasına geçildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZ: RUHSAT FABRİKANIN ESKİ ADRESİNE VERİLDİ

İddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 2024 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi olarak seçildiğini, ardından belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Temiz, belediyenin söz konusu işletmeye herhangi bir ruhsat vermediğini savundu. Ruhsatın fabrikanın eski adresi için verildiğini belirten Temiz, ruhsata ilişkin belgelerin ruhsat biriminde görev yapan Özkan isimli memur tarafından kendisine getirildiğini ve kendisinin de belgeleri imzaladığını ifade etti.

Duruşmada hakim, ruhsat dosyasında yer alan yangın tesisatına ilişkin bölüme dikkat çekti. Hakim, evrakta “yangın tesisatı” kısmının boş olduğunu, bölümde herhangi bir unsurun bulunmadığının işaretlendiğini ve buna rağmen yalnızca imza atıldığını belirtti.

Temiz, Ravive Kozmetik şirketinin sahiplerinden Kurtuluş Oransal’ı tanımadığını söyledi. Sahada denetim yapma yetkisinin bulunmadığını savunan Temiz, fabrikayı şahsen görmediğini de ifade etti.

“NEDEN AKTİF SİYASETİ BIRAKTINIZ?” SORUSU GERGİNLİK YARATTI

Hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatları tarafından Temiz’e aktif siyaseti neden bıraktığı ve ne kadar süredir siyasetin içinde olduğu da soruldu.

Temiz’in avukatı, “Bu soru sorulur mu, bu ne biçim soru?” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Necati Temiz’in savunması ve çapraz sorgusu sona erdi.

Hakim, duruşmaya bir saat ara verdi.

TUTUKLU SANIK ÖZTÜRK: “KAYMAKAM KAÇAK BİR YAPIDA YIKIM KARARI ALIYOR”

Verilen aranın ardından tutuklu sanık, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk’ün savunmasına geçildi.

Dilovası’nın 1987 yılında kurulduğunu belirten Öztürk, ilçedeki mahallelerin yaklaşık yüzde 95’inin kaçak yapılardan oluştuğunu savundu. Kaçak yapıların arasında kamu binalarının da bulunduğunu öne süren Öztürk, camiler, kaymakamlık binası, emniyet binası ve itfaiye binasının da bu kapsamda olduğunu söyledi.

Öztürk, ilçedeki kaçak yapılaşmaya ilişkin yıkım kararlarının uygulanmadığını ileri sürerek, “Kaymakam kaçak bir yapıda, kaçak yapılar üzerine karar alıp yıkım kararı alıyor. Dilovası ilçe merkezinde yıllardır yıkım kararı alınmasına rağmen hiçbir yapı yıkılmamıştır” dedi.

"DİLOVASI KURULDUĞUNDAN BU YANA HİÇBİR YAPI YIKILMADI"

Kamuoyunda, Dilovası Belediyesi’nin yangının meydana geldiği binayla ilgili siyasi ya da başka bir menfaat nedeniyle yıkım kararı almadığı yönünde bir algı bulunduğunu belirten Öztürk, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Öztürk, “Dilovası Belediyesi siyasi veya başka bir menfaat gereği bu kazanın yaşandığı binada yıkım kararı alınmamıştır algısı var ancak Dilovası kurulduğundan bu yana hiçbir yapı yıkılmamıştır” ifadelerini kullandı. Öztürk’ün savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi.