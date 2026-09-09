Dilovası parfüm fabrikası yangını davasında 4. celsede karar: İki belediye görevlisi yeniden tutuklandı, 4 kişi tahliye edildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üçü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin davanın dördüncü celsesi ikinci gününde devam etti. Kocaeli Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, kamu görevlileri hakkındaki dosya kapsamında sanıkların savunmaları alındı.

Davanın dün görülen ilk gününde eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk’ün yanı sıra eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Muammer Telli savunma yaptı. Sanıklar, ilçedeki kaçak yapılaşmanın yaygınlığına ve yangının meydana geldiği yapıyla ilgili belediyenin yaptığı işlemlere ilişkin savunmalarda bulundu.

Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanık, Dilovası Belediyesi eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir’in savunmasına geçildi.

Mahkeme Başkanı, Mart 2024’te vergi dairesi tarafından parfüm dolum faaliyeti tespit edilmesine ve mahalle muhtarının CİMER üzerinden şikâyette bulunmasına rağmen zabıta tarafından neden “faaliyet yoktur” şeklinde tespit yapıldığını sordu.

Taşdemir, yapılan kontrolde üst katın denetlenmediğini, alt katta ise yalnızca depo bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, kokuya ilişkin şikâyetler bulunmasına rağmen üst kattaki faaliyetin nasıl fark edilmediğini sordu. Taşdemir ise “Tespit etmedik” yanıtını verdi.

“RUHSAT BİRİMİ HAZIRLAR, BAŞKAN YARDIMCISI İMZALAR”

Ruhsat işlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Taşdemir, yazışmalarda sistem üzerinde zabıta müdürünün adının otomatik olarak çıktığını ancak kendilerinin herhangi bir onay ya da imzalama işlemi yapmadığını savundu.

Taşdemir, ruhsatla ilgili belgelerin ruhsat bölümündeki personel tarafından hazırlandığını, ilgili belediye başkan yardımcısının imzaladığını söyledi.

Taşdemir, söz konusu yapıyla ilgili kendilerine CİMER üzerinden herhangi bir şikâyet gelmediğini belirterek, “Bu konuya ilişkin CİMER şikâyeti gelmedi. Bizim kırmızı çizgimizdir, olsa gerekeni yapardık” dedi.

Koku şikâyeti üzerine fabrikaya gittiklerini ancak ruhsata ilişkin herhangi bir şikâyet almadıklarını ifade eden Taşdemir, mahkeme başkanının tutanaklarda neden tarih bulunmadığını sorması üzerine ise tarihsiz tutanak tuttuğunu hatırlamadığını söyledi. Taşdemir, “Tarihsiz tutanak tuttuğumu hatırlamıyorum, tarihli tutarız” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı’nın adres değişikliği yapıldığında yeni yerin ruhsat şartlarını taşıyıp taşımadığını kimin denetlediğini sorması üzerine Taşdemir, bu denetimin ruhsat birimi tarafından yapıldığını söyledi.

“GÖREVLENDİRDİĞİM PERSONELİN SORUMLULUĞU”

Ailelerin avukatları, ruhsat biriminin Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu hatırlatması üzerine Taşdemir, ruhsat biriminin kendi müdürlüğüne bağlı olduğunu kabul etti.

Avukatların “Peki nasıl sorumlu değilsiniz?” şeklindeki sorusu üzerine Taşdemir, “Bilgim dışında verilmiş, verene sorun. Görev ve sorumluluk gereği denetim yapmak görevim ama altımda çalışanlar yapmalı. Benim sorumluluğum değil, görevlendirdiğim personelin sorumluluğu. Ruhsat birimini görevlendirdim” dedi.

Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

ESKİ ZABITA MÜDÜR VEKİLİ BALCI: “RUHSATIN VERİLMESİ İLE İLGİM YOKTUR”

Duruşmada, facianın yaşandığı tarihte Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili olarak görev yapan tutuksuz sanık Nizamettin Balcı’nın savunmasına geçildi.

Ruhsatın verilmesiyle herhangi bir ilgisinin olmadığını savunan Balcı, dosyada yer alan tutanaktaki imzasının personel yetersizliği nedeniyle şahsen denetim yapmasından kaynaklandığını söyledi.

Balcı, denetim sırasında yangının meydana geldiği işyerini fark ederek içeri gittiğini belirterek, “Sahibini tanımıyorum. Sorduğumda Kurtuluş Oransal olduğunu öğrendim. Ruhsatının olduğunu fakat şu an yanında olmadığını, sonra ibraz edeceğini söyledi. Ruhsat birimini aradım, Dijikent sistemi kaydına göre ruhsatı olduğu söylendi. Sonrasında oradan ayrıldım” dedi.

Zamanının büyük bölümünü sahada denetim yaparak geçirdiğini belirten Balcı, personel yetersizliğinden yakındı. Balcı, “Başarılı bir müdür olduğumu düşünüyorum. Birçok yenilik getirdim ama personelim yetersiz. Biz emniyetin işini bile yapıyoruz. 6 personel ile mücadele veriyorduk” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından görevden alındığını ve aylardır görev verilmeden beklediğini söyleyen Balcı, ruhsat servisinin Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu belirtti. Adres değişikliğinin ardından ruhsatla ilgili neden yeniden denetim yapılmadığını bilmediğini ifade eden Balcı, “İşleyişi birimdekiler bilir” dedi.

“RUHSAT ADRESİNİ TEYİT ETMEDİM”

Mahkeme Başkanı’nın, dosyada bulunan tarihsiz tutanaktaki denetimin ne zaman yapıldığını sorması üzerine Balcı, tarihi hatırlamadığını belirterek denetimin olaydan yaklaşık 15 gün önce yapılmış olabileceğini söyledi.

Balcı, Kurtuluş Oransal’ın ruhsatı muhasebecisinde bulunduğunu ve bu nedenle ibraz edemediğini kendisine söylediğini aktardı.

Mahkeme Başkanı, ruhsatta belirtilen adres ile denetim yapılan yerin farklı olduğunu hatırlatarak, ruhsat adresinin teyit edilip edilmediğini sordu. Balcı ise ruhsat birimine yalnızca işletmenin ruhsatının bulunup bulunmadığını sorduğunu, adresi teyit etmediğini söyledi.

Heyet Başkanı’nın tutanağın gerçekten olaydan önce tutulup tutulmadığını sorması üzerine Balcı, “Evet” yanıtını verdi.

Başkanın “Emin misin?” diye sorması üzerine Balcı bir kez daha “Evet” dedi.

“ÜST KATTA FAALİYET OLDUĞUNU DIŞARIDAN TESPİT EDEMEZSİNİZ”

Balcı, işyerinin üst katının kapalı olduğunu ve kendisine bu katta faaliyet yürütüldüğüne ilişkin herhangi bir şikâyet gelmediğini savundu.

“Üst katta bir faaliyet olduğunu dışarıdan tespit edemezsiniz. Şikâyet olmadığı için yukarıyı denetleme gereği duymadık” diyen Balcı, tutanağa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Balcı, Kurtuluş Oransal’ın tutanağı imzalamak istemediğini, bu nedenle “imzadan imtina” ifadesinin yazıldığını belirtti. İmtina bölümünün altındaki imzanın ise daha sonra Ömer Kocabay tarafından Kurtuluş Oransal’a attırıldığını öne süren Balcı, “İmza Kurtuluş'undur” dedi.

İŞÇİ GÜLHAN BENDİ: “BALCI DENETİME HİÇ GELMEDİ”

Balcı’nın savunmasının ardından, facianın yaşandığı işyerinde çalışan Gülhan Bendi’nin beyanları gündeme geldi. Bendi, Balcı’nın savunmasının aksine, kendisinin sürekli işyerinde bulunduğunu ve Balcı’nın işyerine denetime hiç gelmediğini söyledi.

Bendi, Balcı’nın anlattığı şekilde ruhsat sormadığını ve işyeri sahibi Kurtuluş Oransal’ın da Balcı’yı bu nedenle kovmadığını belirtti.

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya yaklaşık bir saat ara verildi.

TANIK KERETAŞ: “RAVİVE’NİN RUHSATI OLUP OLMADIĞINI SORDU”

Verilen aranın ardından duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi. Dilovası Belediyesi Ruhsat Birimi’nde yardımcı zabıta olarak görev yapan tanık Dursun Keretaş dinlendi.

Keretaş, ruhsatın nasıl verildiğini bilmediğini belirterek, “Nizamettin Balcı beni bir gün aradı. Ravive’nin ruhsatı olup olmadığını sordu. Beni ne zaman aradığını tam olarak hatırlayamıyorum. Bana ruhsatın hangi adres için olduğunu sormadı. Sadece Ravive’nin ruhsatı olup olmadığını sordu. Başkaca bir şey sormadı” dedi.

Mahkeme Başkanı’nın, belediyede bu şekilde sık sık ruhsat sorgulaması yapılıyorsa söz konusu firmayı nasıl bu kadar net hatırladığı yönündeki sorusu üzerine Keretaş, “Kendi cep telefonundan benim cep telefonumu arayarak Ravive Kozmetik isimli firmanın ruhsatının olup olmadığını sordu” yanıtını verdi.

MAĞDUR AİLELERİ BELEDİYE MÜDÜRLERİNDEN DE ŞİKAYETÇİ

Keretaş’ın ardından mağdur ailelerin, sanıkların savunmalarına ilişkin beyanları alındı. Ailelere, belediye müdürleri hakkında da şikâyetçi olup olmadıkları ve bu kişiler yönünden davaya katılma talepleri soruldu.

Yangında yaşamını yitiren Ayşe Gikan’ın eşi Aytekin Gikan, belediyenin denetimlerine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Gikan, “Dilovası’nı 2 saat içerisinde yaya olarak gezebilirsiniz. Yıllardır bu imalathanenin kaçak faaliyetinin gözden kaçırıldığı nasıl iddia ediliyor?” diye konuştu.

’DENETİM TUTANAĞI YANGINDAN SONRA OLUŞTURULDU’ İDDİASI

İki gündür sanıkların savunmalarını dinlediklerini belirten Gikan, “Kimse imzasını kabul etmiyor. 2 gündür burada tiyatro izliyoruz. Zabıta müdürleri, zabıta ekibi suçludur. Yangından sonra sahte denetim tutanağı düzenlediler. Belediye içerisinde bile bu tutanağın sahte olduğu konuşuluyor” iddiasında bulundu.

“ZABITALAR GELİR KOLİ KOLİ PARFÜM ALIRDI”

Gikan, zabıta ekiplerinin işyerine geldiğini öne sürerek, “Zabıtalar gelir koli koli parfüm alır giderdi. Zabıta ekibi suçlu. Koli koli parfümleri alırken, rüşvet alırken iyiydi; orada 7 tane canımız yandı, ocaklar söndü” ifadelerini kullandı.

Mağdur ailelerin talepleri ve beyanlarının ardından avukatların beyanlarının alınmasına geçildi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Cihan Sorgucu, Selim San, Hüseyin Tan ve Muammer Telli’nin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Tensip zaptıyla daha önce tahliye edilen Nizamettin Balcı ve Cengiz Taşdemir’in ise, yeniden tutuklanmasına hükmedildi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar yönünden mevcut tedbirlerin sürdürülmesine karar verdi.

Duruşma, 3 Kasım 2026 tarihine ertelendi.