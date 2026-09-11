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'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmıştı: Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmıştı: Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

11.09.2026 23:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmıştı: Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

Paylaşımları gerekçesiyle dini değerleri aşağılama suçlamasıyla 23 Temmuz'da tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tahliye edildi. Yaklaşık iki aydır Silivri Cezaevi'nde bulunan Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına da mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla 23 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, yaklaşık iki aydır bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Daha önce mahkemeye sunduğu dilekçe ile tahliye talebinde bulunan Soydaş, söz konusu başvurusunda, "Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HESAPLARI KAPATILMIŞTI

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına yönelik de kısıtlama kararı alınmıştı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla fenomenin hesapları Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

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