Dini duyguları sömürerek para topladı: Üstünden çıkan miktar pes dedirtti
Adana’da sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri şahsın üzerinde 2 binden fazla para ele geçirdi.
Adana Sarıçam İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.
SABAHTAN ÖĞLEYE KADAR TOPLAMIŞ...
Zabıta müdürlüğü binasında yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıta ekiplerini şoke etti.
Dilencinin bu parayı sabahtan öğleye kadar vatandaşların dini duygularını sömürerek aldığı söylendi.
Zabıta paraya el koyarken dilenmekten yakalanan şahsa ise Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay