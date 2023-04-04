Dini duyguları sömürerek para topladı: Üstünden çıkan miktar pes dedirtti

Adana’da sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri şahsın üzerinde 2 binden fazla para ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:16
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Adana Sarıçam İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.

SABAHTAN ÖĞLEYE KADAR TOPLAMIŞ...

Zabıta müdürlüğü binasında yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıta ekiplerini şoke etti.

Dilencinin bu parayı sabahtan öğleye kadar vatandaşların dini duygularını sömürerek aldığı söylendi.

Zabıta paraya el koyarken dilenmekten yakalanan şahsa ise Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.


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