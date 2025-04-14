Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, gözaltına alınmadan bir gün önce üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun diploma iptali için referans aldığı “komisyon raporunda” imzası bulunan üç kişiden biri olan akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’in, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) mensubu ve eğitmenlerinden olduğu ortaya çıktı.

Çetin’in aynı zamanda, çok sayıda AKP’li belediyeye danışmanlık hizmeti verdiği de basına yansımıştı.

Öte yandan Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, diplomayı iptal eden Rektörlük ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emsal kararların yer aldığı dilekçede, seçme ve seçilme hakkına müdahale ile demokratik düzene zarar verme suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Savcılığın, söz konusu evrakı işleme alarak soruşturma aşamasına geçtiği belirtildi.