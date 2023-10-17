Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Çorum İnönü Caddesi’nde Erkan Etyemez (37) idaresindeki otomobil caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Çağıl (39) ile Menşure Yıldız’ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sürücünün cesedi araç içerisinden çıkarıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Erkan Etyemez’in 2 çocuk babası olduğu, Alaca’da ikamet ettiği ve fırın işletmecisi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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