Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler yaralı kurtardı

09 Ağustos 2022 Salı, 16:49

Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, 9 Ağustos Salı saat 14.30 sıralarında, Murat Güzeltepe yönetimindeki 16 HM 146 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kavşaktaki yön tabelasının direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Güzeltepe ise içinde sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden yaralı çıkardığı Güzeltepe, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Güzeltepe'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.