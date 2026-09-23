Direksiyondayken fenalaşıp kaza yapan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon başında fenalaşan Mehmet Erol Bozoğlu (71), otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Mehmet Erol Bozoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek- Serik yolunda meydana geldi. Mehmet Erol Bozoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 06 CIB 993 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün direksiyon başında fenalaştığı ve kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Bozoğlu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Erol Bozoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozoğlu'nun cenazesi morga konuldu.

Öte yandan, otomobilin kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.