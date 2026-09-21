Diş hekimliğinde masa başı hesapları halk sağlığını tehdit ediyor

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 2026 yılı personel dağılım cetveli (PDC), kamu sektöründeki norm kadro ve istihdam sınırlarını yeniden şekillendirdi. Cetvele göre diş hekimi kadrolarında 1028, uzman diş hekimi kadrolarında ise 230 kişilik bir kapasite artışı öngörüldü. Ancak kâğıt üzerindeki bu rakamsal genişleme, sahada derinleşen fiziki altyapı eksiklikleri, daralan bütçe imkânları ve nitelikli hizmet sunumunu olanaksız kılan çalışma koşulları karşısında yetersiz kaldı.

Cumhuriyet’e konuşan diş hekimi Derya Yıldız, “Öncelikle şu soruyu sormak elzemdir: Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı yatırım programında, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine toplam sağlık bütçesinden ayrılan pay yalnızca yüzde 2.6 iken sahada nasıl bir düzelmeden veya iyileşmeden bahsedilebilir? Bütçeden dişe dokunur bir pay ayrılmadan yapılan kadro kapasitesi artışları, ne yazık ki kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm” dedi. Hizmet sunumundaki aksaklıkların yalnızca kadro sayılarıyla sınırlı olmadığını belirten Yıldız, kamu hastanelerinde uygulanan süre kısıtlamasının hem hekimler hem de hastalar açısından ciddi mağduriyetler yarattığını ifade etti. Yıldız, “Yetersiz bütçe ve eksik altyapının üzerine, devlet hastanelerimizde görev yapan meslektaşlarımıza hasta muayene ve tedavisi için sadece 15 dakika süre dayatılmakta” dedi. Bu sürenin bilimsel ve fiziksel olarak yetersiz olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti, hem hastalarımızın hem de biz diş hekimlerinin en temel hakkı” diye konuştu.